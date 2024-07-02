Savaş çıkarsa Hizbullah'ı destekleyeceğiz

İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, Financial Times'a (FT) yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Siyonist İsrail'in Lübnan Hizbullah Hareketi'ne tam ölçekli bir saldırı başlatması durumunda "tüm imkanlar" dahilinde Hizbullah'ı destekleyeceklerini söyledi.

İsrail rejiminin güçlü bir saldırısı halinde bölgedeki diğer direniş grupların da Hizbullah'a destek sağlayacağını vurgulayan Harazi, yine de bölgesel bir savaşa sıcak bakmadıklarını dile getirdi.

Harazi, ABD'nin Siyonist İsrail'e bölgede gerilimi tırmandırmaması konusunda baskı yapması gerektiğini belirterek, "Savaşın tüm bölgeye yayılması ve İran da dahil tüm ülkelerin buna dahil olma ihtimali mevcut. Böylesi bir durumda Hizbullah'ı tüm imkanlarla desteklemekten başka seçeneğimiz olmaz." dedi.

Kemal Harrazi ayrıca, "Savaşın yayılması ne ABD'nin ne de İran'ın çıkarına." diye konuştu.



