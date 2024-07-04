Erdoğan, Türkiye- Hollanda maçı için Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 6 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal etti.

Programa Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın saat 22.00'de Hollanda ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Erdoğan daha sonra ise Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye gidecek.