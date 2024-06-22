  1. Spor
22 Haz 2024 21:40

EURO 2024:

Portekiz, Türkiye'yi 3-0 yendi

Portekiz, Türkiye'yi 3-0 yendi

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verdi. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başladı.

Türkiye ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Teknik Direktör Montella, kadro tercihi nedeniyle tepki gördü.

Grubun ilk maçında Türkiye, rakibi Gürcistan’ı 3-1’lik bir skorla mağlup etmişti.

Gürcistan ile Çekya, Cumartesi gündüz oynanan maçta 1-1 berabere kaldıkları için Türkiye’nin bir üst tura yükselme ihtimali hala yüksek. Eğer son maçta Gürcistan Portekiz’i yenemezse ve Türkiye, Çekya ile en azından berabere kalabilirse gruptan çıkabilecek.

News ID 1917899

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler