Portekiz, Türkiye'yi 3-0 yendi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verdi. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başladı.

Türkiye ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Teknik Direktör Montella, kadro tercihi nedeniyle tepki gördü.

Grubun ilk maçında Türkiye, rakibi Gürcistan’ı 3-1’lik bir skorla mağlup etmişti.

Gürcistan ile Çekya, Cumartesi gündüz oynanan maçta 1-1 berabere kaldıkları için Türkiye’nin bir üst tura yükselme ihtimali hala yüksek. Eğer son maçta Gürcistan Portekiz’i yenemezse ve Türkiye, Çekya ile en azından berabere kalabilirse gruptan çıkabilecek.