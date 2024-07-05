Bakıri, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Bakıri Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı ikinci kez üstlenmiş olmasını tebrik etti.

Bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve gerilimlerin yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirten Bakıri, Siyonistlerin Filistin halkına yönelik suçlarının devam etmesi ve son dönemde Lübnan'a yönelik tehditlerin bölgenin koşullarını zora soktuğunu ve siyonistlerin hayatı işgal üzerine kurulduğunu vurguladı.

