Bakıri, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto arasında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin bölgedeki cinayetlerine değinerek, “Siyonistlerin Gazze'ye yönelik cinayet listesine bakarsanız bu rejimin hedeflerinin ağırlıklı olarak sivil yerler, hastaneler, konutlar, çocuklar, kadınlar ve savunmasız insanlar olduğunu göreceksiniz” dedi.

Bakıri, “Siyonistlerin son dönemde İran’da gerçekleştirdiği eylem; ulusal güvenlik ve egemenliğimize, bölgesel barış ve istikrara aykırıdır. Dolayısıyla bu rejimin eylemleri, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak değerlendirilmekte. Bu rejimin bölgededeki saldırgan eylemlerini artıramaması için uluslararası hukuk çerçevesinde misilleme yapılmalı” ifadelerinde bulundu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise, ülkesinin İran’la görüşmeleri sürdürmekten yana olduğunu vurgulayarak, “Lübnan'da yaşananlardan ve bölgede gerilimin tırmanmasından derin kaygı duyuyoruz” dedi.

Peter Szijjarto, “Uluslararası toplum, gerilimin ve krizin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmalıdır, çünkü bu gerilimler Avrupa'ya yönelik bir tehdit olarak da değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.