Bakıri yeni İran hükümetinin dış politikasını anlattı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Filistin ve çok taraflılığa ilişkin Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İranın yeni hükümetinin dış politika yaklaşımının Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı çok taraflılığın güçlendirilmesine dayandığını vurguladı.

Ali Bakıri, “İran'ın yeni cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan, hükümetinin dış politikasının ana yaklaşımının yeni ufuklar açmak ve diğer hükümetlerle diyalog, işbirliği, eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkileri kapsamlı bir şekilde genişletmek olacağını ilan etmiş ve bu yaklaşım çerçevesinde komşu ülkelerle, bölgeyle ve diğer hükümetlerle kapsamlı ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır” dedi.

Bakıri konuşmasının devamında, “İran, çok taraflılığı güçlendirmeye, uluslararası hukuka saygıyı artırmaya ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor. Çok taraflılık; küresel tehditler ve zorluklarla başa çıkmanın temel anahtarıdır. Tüm ulusların sürdürülebilir büyüme ve barıştan yararlanabilmesi için güvenli, adil ve kapsayıcı bir ortam yaratmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.