Bakıri New York'ta Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, New York'taki diplomatik temaslarının devamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Bakıri ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Siyonist rejimin Lübnan'a ve Filistin ulusuna karşı suçlarına ve tehditlerine değinerek, bölgenin istikrarını güçlendirme ve gerilimlerin yayılmasını önleme gerektiğini vurguladı.

Bakıri, bölgede yaşanacak herhangi bir yeni gerilimin bu gerilimi çıkaranların zararına olacağını belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise, ikili ve uluslararası ilişkilerde diplomasinin önemini vurguladı ve İran'la ilişkilerin güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladı.

İki taraf ayrıca Güvenlik Konseyi'nin çok taraflılığa ilişkin toplantısı sırasında işbirliği alanlarını gözden geçirip değerlendirirken, Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Bakıri Gazze halkına yönelik saldırıların bir an önce durdurulması ve bölgeye barışın gelmesi gerektiğini vurgulayarak, Lübnan'a yönelik saldırılar da dahil olmak üzere krizin devamının cevapsız kalmayacağı konusunda uyardı.