Oy sayım işlemi sona erdi: Pezeşkiyan seçimi kazandı

Seçimin ardından ülke genelinde yapılan oy sayım işlemi sona erdi Pezeşkiyan 16 milyon 384 bin 403 oy ile 14. dönem cumhurbaşkanı oalarak seçimi kazandı. Said Celili ise 13 milyon 538 oy 179 oy ile seçimi kaybetti.

Pezeşkiyan önde

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami oy sayım işlemi ile ilgili yeni açıklama yaptı.

İslami'nin açıklaması şu şekilde:

Şuana kadar 23 milyon 646 bin 138 oy sayıldı.

Pezeşkiyan 12 milyon 704 bin 910 oy aldı.

Celili 10 milyon 474 bin 238 oy aldı.

Son oy sayımı ile ilgili açıklama

Yapılan resmi açıklamaya göre 20 milyon 611 bin 971 oy sayıldı.

İşte sonuçlar:

Nesut pezeşkiyan:

11 milyon 120 bin 921 oy aldı

Said Celili:

9 milyon 97 bin 993 oy aldı