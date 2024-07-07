Tümgeneral Bakıri, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Mesut Pezeşkiyan'ı 14. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2 turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Tümgeneral Bakıri, bu mesajda Silahlı Kuvvetler'in yasal görevleri çerçevesinde ve İslam Devrimi Lideri'nin belirlediği genel politika ve stratejinin doğrultusunda hükümetle etkileşim ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Tümgeneral Bakıri, yayınladığı mesajda ayrıca İran milletinin 14. cumhurbaşkanı seçimlerine katılarak destan yazdığını ve seçimlerin düzenlenmesine yardımcı olan tüm organların özellikle güvenlik birimlerinin çabalarının övgüye layık olduğunu belirterek, yeni İran cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan için yüce Allah'tan başarılar diledi.