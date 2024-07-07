Kazakistan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in gönderdiği Terik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İran’da Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden donlayı size içten tebrik ediyorum.

Seçimlerdeki zaferinizi İran halkının siyasi planlarınıza verdiği desteğin açık bir tezahürü olduğuna inanıyorum.

Bu bağlamda, ülkenizin refahı ve geleceğine yönelik atacağınız adımlar konusunda size başarılar diliyorum.

İran'ı Hazar bölgesinde dost bir komşu ve İslam dünyasının güvenilir ortaklarından biri olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasında geleneksel dostluk ve karşılıklı destek ruhuyla kurulan iş birliğinin sürdürülmesinin yanı sıra yeni bir ivme kazandırılması için birlikte çalışmaya hazırım.

Bu fırsatı değerlendiriyor size cumhurbaşkanlığınız döneminde başarı, değerli ailenize büyük mutluluk ve dost İran milletine refah diliyorum.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre Mesut Pezeşkiyan oy çokluğuyla İran cumhurbaşkanı seçildi.

Leyla Ferahani