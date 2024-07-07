İtalya’dan Pezeşkiyan’a tebrik mesajı

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli'nin gönderdiği tebrik mesajında, “İran’da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi vesilesiyle İran halkı ve hükümetine en içten tebriklerimi sunuyor ve Ortadoğu’da özellikle de Aden Körfezi'nde barış ve istikrarın sağlanması yönünde çalışabilmemizi temenni ederim” ifadesine yer verildi.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca mesajının devamında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine atıfta bulunarak, “Büyük uluslarımız arasındaki eski dostluğun, İtalya ve İran hükümetlerinin önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen küresel zorluklara karşı daha iyi işbirliği yapmalarına yardımcı olabileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kıdemli İtalyan diplomat ayrıca İran’ın yeni cumhurbaşkanına yeni görevinde başarılar diledi.

Leyla Ferahani