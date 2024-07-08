Türkmenistan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, İran cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Tebrik mesajında Türkmenistan ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve dostluğa dayandığına işaret eden Berdimuhammedov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her iki tarafın ortak çabalarıyla daha da güçleneceğinden emin olduğunu ifade etti.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre Mesut Pezeşkiyan oy çokluğuyla İran cumhurbaşkanı seçildi.

Leyla Ferahani