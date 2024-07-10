Hasan Nasrullah: Düşman kuvvetlerini yıprattık

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit Muhammed Na'me Nasır'ı anma töreninde konuştu.

Hasan Nasrullah, konuşmasının başında son günlerde şehit olanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.

Nasrullah, ''Aksa Tufanı şehitleri, Allah yolunda şehadetin en parlak ve en üstün örneklerindendir, çünkü onlar hak yolunda batıla karşı mücadele vermiştir.'' dedi.

Lübnan cephesindeki savaşı da ''Aksa Tufanı'' olarak tanımladıklarını aktaran Nasrullah, şunları kaydetti:

''Biz de Aksa Tufanı savaşındayız ve bu savaş için bazı hedefler belirledik. Bu süreçte bizim için en önemli konu düşmanın askeri durumunu zayıflatmaktı. Bu savaşta düşmanı yıpratmak istedik ve bu hedef gerçekleşti.

Düşman kuvvetlerinin büyük bir kısmını Gazze'deki savaştan uzak tutmayı başardık. Lübnan’ın güneyindeki gelişmelerin Gazze'ye bağlı olduğunu söyledik ve eğer düşman kuzeyin sakinleşmesini istiyorsa Gazze'deki savaşın durması gerektiğini vurguladık.''

'İsrail ordusu kuzey cephesinde yıprandı'

İşgalci İsrail ordusunun kuzey cephesinde yıprandığı için insan gücü eksikliği ile karşı karşıya kaldığını anlatan Hasan Nasrullah, ''Düşman sadece Celile'ye girmemizden korkmuyor, aynı zamanda sızma düşüncesinden de korkuyor.'' ifadesini kullandı.

Ateşkes ve esir takası için yürütülen müzakereler

Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich’i dolaylı müzakereleri baltalamakla suçlayan Hizbullah lideri, ''Onlar şahsi çıkarları ve iktidarda kalmalarını sağlamak için herhangi bir anlaşmayı engelliyor; Düşman (Gazze’de) hezimete uğradı, çünkü Gazze'deki hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı.'' dedi.

'Hamas Direniş Ekseni’ni temsil ediyor'

Hasan Nasrullah, Hamas’ın dolaylı müzakerelerde Direniş Ekseni’ni temsil ettiğini belirterek, ''Hamas neyi kabul ederse hepimiz onaylayacağız; Çünkü Hamas, Filistinli gruplarla aynı çizgidedir.’’ açıklamasında bulundu.

Siyonist İsrail'in Refah'a yönelik düzenlediği saldırılara tepki gösteren Nasrullah, ''Netanyahu'nun Refah operasyonunun devam etmesine ısrar etmesi yenilgiyi kabul ettiği anlamına geliyor.’’ diye konuştu.