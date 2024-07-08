Nasrullah: Hizbullah, Gazze’ye destek için Siyonist rejimle savaşa girdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Muharrem ayının ikinci gecesi münasebetiyle yaptığı konuşmada, Gazze savaşına atıfta bulunarak, “Hizbullah, Gazze ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Siyonist düşmanla savaşa girdi. Şimdi yakınlarımız bize doğru yolda olduğumuzu ve savaşmaya geldiğimizi söylüyorlar” dedi.

Gazze'deki Siyonist rejimin 9 aydır sürdürdüğü vahşete değinen Nasrullah, “Filistinlilerin savaş sırasındaki durumunu gören ve görmezden gelen herkes aklen ve ruhen ölmüştür. Dolayısıyla Gazze için elimizden geleni yapmalıyız çünkü kıyamet gününde bu savaş bize sorulacaktır” ifadesini kullandı.

