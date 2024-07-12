İranlı komutandan Filistin direnişine büyük destek

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, direniş cephesine yaptığı ziyaret kapsamında direniş komutanları ve yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Tuğgeneral Kaani, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki Siyonist karşıtı direnişe verdiği desteği yineledi.

Tuğgeneral Kaani, İslami direniş gruplarına ve özellikle Filistin direnişi ile Gazze halkına yönelik desteğin İran’ın dış politikasında yer aldığını vurguladı.

Görüşme sırasında direniş komutanları da İran İslam Cumhuriyeti'ne sunmuş olduğu destek için şükranlarını iletti.



