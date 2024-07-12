Pezeşkiyan’dan dünya liderlerine kutlama teşekkürü

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, seçim zaferini kutlayan liderlere teşekkür etti.

Pezeşkiyan’ın, dünya liderleri ile yaptığı telefon görüşmelerinde veya faklı ülkelerin tebrik mesajlarına gönderdiği teşekkür mesajında, ''Yeni hükümetin dış politikasının temel yaklaşımı, yeni ufuklar açmak ve diğer ülkelerle diyalog, işbirliği, eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkileri kapsamlı bir şekilde genişletmek olacaktır. Yeni hükümet komşu, bölge ve dünyadaki diğer ülkelerle çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verir.’’ ifadelerine yer verildi.

İran’da seçmenler, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında şehit düşmesinin ardından yeni cumhurbaşkanlarını belirlemek üzere 6 Temmuz’da ikinci kez sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tebriz milletvekili Pezeşkiyan, muhafazakar rakibi Said Celili'yi yenerek ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu.

İran İçişleri Bakanlığı, toplam 30 milyon 530 bin 157 oyun kullanıldığını ve Pezeşkiyan’ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını açıkladı.

28 Haziran’da düzenlenen seçimlerin ilk turunda 4 aday yarışmış, ipi Pezeşkiyan göğüslemişti. Pezeşkiyan, 10 milyon 415 bin 191 oy alarak oyların 42,5’ini kazanmıştı.