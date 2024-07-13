Pezeşkiyan, Ehli Sünnet temsicileri ile buluştu

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün Ehli Sünnet alimleri ve önde gelen isimleri ile buluştu.

Pezeşkiyan toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, ülkenin anlaşmazlık ve ihtilafla ilerlemeyeceğini belirtti.

Pezeşkiyan, ''Birbirimize kenetlenmezsek ülkenin sorunları çözülemez. Hepimiz el ele vermeliyiz, böylece her sorununun üstesinden gelebiliriz.'' dedi.

İran’da seçmenler, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında şehit düşmesinin ardından yeni cumhurbaşkanlarını belirlemek üzere 6 Temmuz’da ikinci kez sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tebriz milletvekili Pezeşkiyan, muhafazakar rakibi Said Celili'yi yenerek ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu.

İran İçişleri Bakanlığı, toplam 30 milyon 530 bin 157 oyun kullanıldığını ve Pezeşkiyan’ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını açıkladı.

28 Haziran’da düzenlenen seçimlerin ilk turunda 4 aday yarışmış, ipi Pezeşkiyan göğüslemişti. Pezeşkiyan, 10 milyon 415 bin 191 oy alarak oyların 42,5’ini kazanmıştı.