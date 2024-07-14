Gazze'de şehit sayısı 38 bin 584'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 282 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 141 kişi şehit oldu, 400 kişi yaralandı.

Siyonist rejim ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 584 kişi şehit oldu.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı ise 88 bin 881’e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.