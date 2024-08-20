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20 Ağu 2024 08:47

İran'dan "2024 ABD seçimlerine müdahale" iddiasına red

İran'dan "2024 ABD seçimlerine müdahale" iddiasına red

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği, Tahran'ın 2024 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasını reddederek, bunu "temelsiz ve dayanaktan yoksun" olarak nitelendirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği, ABD istihbarat ve siber kurumların Tahran'ın 2024 ABD cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahalesine yönelik iddialara ilişkin sorulara yanıt olarak, "Bu tür iddialar temelsiz ve herhangi bir dayanaktan yoksun. Daha önce de açıkladığımız gibi, İran'ın ABD seçimlerine müdahale etme gibi bir amacı yoktur” ifadelerinde bulundu.

İran’ın BM Temsilciliği’nin açıklamasında, “ABD’nin bu iddiası doğruysa, cevabımızı alabilmesi için bize belgelerini sunmalıdır” denildi.

FBI ve diğer bazı ABD istihbarat kurumları ortak bir açıklamada, İran'ın 2024 ABD başkanlık seçimleri adayı Donald Trump'ın kampanyasına yönelik siber saldırı yapma ve Kamala Harris'in kampanyasını hackleme girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.

News ID 1919462

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