Filistinli direniş gruplarından Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan bugün yapılan açıklamada, Siyonist rejimin aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin provokatif bir adım olduğu ifade edildi.

Bu gibi tehlikeli eylemlerin Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmenin bir parçasına olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İşgalcilerin saldırılarına ve Filistin topraklarında işlediği suçlarına direnen Filistin halkı, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmesine izin vermeyecek" denildi.

Hamas, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nden Müslümanların ilk kıblesine yönelik bu hedefli saldırılara son verilmesi ve işgalci rejimi Kudüs ve işgal altındaki Filistin'in her yerinde İslami ve Hıristiyan kutsal mekanlarını Yahudileştirme suçunu durdurmaya zorlaması için acil ve ciddi adımlar atmasını istedi.

Filistinli Mücahitler Hareketi'nden de yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılar konusunda Arap ve İslam hükümetlerinin sessizliğini kınandı.

Bu açıklamada ayrıca Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın provokasyonunda bulunmasının bu kutsal mekanı bekleyen büyük tehlikeyi gösterdiği ifade edildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nden de yapılan açıklamada, Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlığı şiddetle kınandı.