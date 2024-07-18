El-Husi: Siyonist Rejim Filistin'in kuzeyinde ağır yenilgi aldı

El-Mesire'de yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ensarullah Lideri, bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini son aylarda artırdığını ve bu rejimi desteklediklerini belirterek, "Filistin halkının açlıkta kaldığı bu durumda Filistin'e komşu ülkelerin çok paraları ve tesisleri var ama onlar Filistin halkına yardım etmek yerine yiyeceklerini ve mallarını Siyonist düşmana veriyorlar. Bu büyük bir ihanet ve ikiyüzlülüktür." dedi.

Abdulmelik el-Husi, Siyonist Rejim'in Gazze'deki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıya değinerek, "Siyonist rejimin barbarlığı bir psikolojik hastalık haline gelmiş durumda ve bu arada çok tuhaf olan Gazze'deki katliam ve soykırım konusunda Arapların ve Müslümanların durgunluğu, sessizliği ve ciddi bir adım atmamalarıdır" ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı'nı Siyonist düşmana karşı büyük ve etkili bir cephe olarak nitelendireren el-Husi, Tel Aviv'in tarihi bir batağa saplandığını ve Filistin'in kuzeyinde en ağır yenilgileri aldığını vurguladı.

El-Husi, Irak cephesinin de işgal altındaki Hayfa limanını hedeflediğini ve geçtiğimiz günlerde Irak İslami Direnişi ile Yemen ordusu arasında ortak operasyon düzenlendiğini hatırlattı.

Abdulmelik el-Husi, "Yemen cephesinde geçtiğimiz hafta 25 balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracı ateşlendi ve hedef alınan Amerikan, Siyonist ve İngiliz gemilerinin toplam sayısı 170 gemiye ulaştı. Siyonist rejime bağlı gemilerin Kızıldeniz'deki hareketi neredeyse sıfıra yakın ve az sayıdaki gemiler de hedef alınıyor. Amerika ve İngiltere'ye bağlı gemilerin sayısı da oldukça azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ensarullah Lideri, "Gelecekte bu cephenin etkisi Hint Okyanusu ve Akdeniz'e kadar genişletilebilir. Elbette medya cephesi, bu operasyonun Siyonist rejimin ekonomisi üzerindeki etkisi konusunda düşmanların kabul ettiği önemli gerçekleri yansıtmalıdır. Siyonist düşmanın açıkladığı kadarıyla, Yemen'in deniz ablukası sonucu Siyonist rejimin önemli ekonomik gelir kaynaklarından biri olan Eilat limanı iflas etmiş durumda." diye konuştu.