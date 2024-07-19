  1. Dünya
  2. Ortadoğu
19 Tem 2024 09:56

Yemen'den Tel Aviv'e başarılı operasyon

Yemen'den Tel Aviv'e başarılı operasyon

İşgal altındaki Tel Aviv'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracıyla yapılan saldırıda, Bir siyonist ölürken, 10 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Tel Aviv'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracıyla yapılan saldırıda, Bir siyonist ölürken, 10 kişi yaralandı.

Yemen'den açıklama geldi

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e operasyon düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İşgal basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.

Sosyal medyada, Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.

News ID 1918623

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler