Yemen'den Tel Aviv'e başarılı operasyon

İşgal altındaki Tel Aviv'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracıyla yapılan saldırıda, Bir siyonist ölürken, 10 kişi yaralandı.

Yemen'den açıklama geldi

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e operasyon düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İşgal basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.

Sosyal medyada, Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.