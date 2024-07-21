İran’dan Siyonist rejimin Yemen saldırısına kınama

Siyonist rejim tarafından Yemen’e karşı düzenlenen saldırıyı kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Mazlum ama güçlü Yemen halkı, Gazze'nin masum vatandaşlarına, kadın ve çocuklarına verdiği onurlu desteğin bedelini ödüyor” dedi.

Bölgede gerilimin tırmanması ve savaşın yayılması konusunda uyarıda bulunan Kenani, Hudeyde limanının sivil altyapısının tahrip edilmesi, onlarca kişinin şehit düşmesi ve yaralanmasına yol açan bu saldırıların çocuk katili İsrail rejiminin saldırgan doğasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nin abluka altında bulunmasını ve savunmasız sakinlerine karşı devam eden katliamın bölgedeki gerilimin kaynağı olarak değerlendiren Kenani, Siyonist rejimin Filistin saldırılarının devam ettiği sürece bölgede barışın sağlanmayacağını belirtti.

Kanani, Gazze'de devam eden cinayetlerin yanı sıra Yemen'e yönelik saldırıların tehlikeli ve öngörülemeyen sonuçlarından Siyonist rejimi ve ABD hükümeti dahil destekçilerini doğrudan sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Yemen'in Hudeyde limanına düzenlenen saldırıda şehit düşenlerin ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.