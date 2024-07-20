Yemen: Siyonist Rejim’e gerekli yanıtı vereceğiz

Siyonist Rejim’in bugün Yemen’in liman kenti Hudeyde’ye düzenlediği hava saldırılarının ardından Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri’den açıklama geldi.

Seri, yaptığı açıklamada Siyonist Rejim'e ait savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde vilayetindeki sivil hedefler olan elektrik santrali, liman ve yakıt depolarını hedef aldığını belirterek, "İsrail'in bu açık saldırganlığına tepki vereceğiz ve düşmanın hayati hedeflerini vurmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Yahya Seri, ayrıca bugünden sonra Yemen’in Gazze halkını desteklemek amacıyla düzenlediği askeri operasyonları daha da artıracağını vurguladı.

Siyonist İsrail savaş uçakları bugün akşam saatlerinde Yemen'in Hudeyde kentindeki enerji tesisleri ve yakıt depolarını hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Saldırının can kaybı ve yaralanmalara sebep olduğu belirtildi.

İsrail gazetesi Haaretz, söz konusu saldırının İsrail savaş uçakları tarafından düzenlendiğini yazdı.