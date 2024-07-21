Siyonistlerin Yemen saldırısında şehit sayısı arttı

Arap medyasına göre; Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Hudeyde limanına yönelik hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ''Yemen'in Hudeyde vilayetinde düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi şehit olurken 83 kişi yaralandı.'' denildi.

Bakanlık, 3 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Siyonist İsrail'den Yemen'ye hava saldırısı

Siyonist İsrail'e ait savaş uçaklarının, dün akşam Yemen'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Al Masirah televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı.

İşgalci rejime ait savaş uçaklarının Hudeyde limanına hava saldırısı düzenlemesi sonrası Yemen Silahlı Kuvvetlerindn yapılan açıklamada, "İsrail ile savaş başladı. Tel Aviv artık güvenli değil" denildi.