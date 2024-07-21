Suudi Arabistan: Yemen'e yapılan saldırıyla bir ilgimiz yok

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada İbranice yayın yapan kanalların Siyonist Rejim'in Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırıları konusunda önceden Riyad'ın bilgilendirildiği iddiasını reddederek, "Suudi Arabistan kendi hava sahasının hiçbir ülke tarafından ihlal edilmesine asla izin vermeyecektir." dedi.

Siyonist medyası, İsrail'in Hudeyde limanına saldırı yapmadan önce ABD ve Suudi Arabistan'a bilgi verdiğini iddia etmişti.

Siyonist İsrail savaş uçakları dün akşam saatlerinde Yemen'in Hudeyde kentindeki enerji tesisleri ve yakıt depolarını hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Saldırının can kaybı ve yaralanmalara sebep olduğu belirtildi.

Bazı haber kaynaklarına göre, bu saldırı yüzlerce ton patlayıcı taşıyan 20 F-35 savaş uçağı tarafından gerçekleştirildi.