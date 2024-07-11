  1. Siyaset
11 Tem 2024 09:50

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Filistin'e tam destek

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Filistin'e tam destek

İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye bir mesaj göndererek Tahran'ın zafer elde edilene kadar Filistin halkına tam ve kapsamlı destek vereceğini vurguladı.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kutlama mesajı gönderen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında, İran'ın zafer elde edilene kadar Filistin halkına tam ve kapsamlı destek vereceğini vurguladı.

Pezeşkiyan, Heniyye'ye İran'ın "mazlum Filistin halkına, onların tüm talepleri yerine getirilene ve Kudüs Şerif özgürleşene kadar kapsamlı desteğini sürdüreceğine" dair güvence verdi.

Pezeşkiyan, "Filistin halkının, tarihsel kararlılığı ve direnişindeki kahramanlığı ışığında zafere ulaşacağından eminim." dedi.

News ID 1918458

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler