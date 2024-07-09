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9 Tem 2024 09:56

Pakistan Başbakanı İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı tebrik etti

Pakistan Başbakanı İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı tebrik etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran’da cumhurbaşanı seçilen Mesut Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran’da cumhurbaşanı seçilen Mesut Pezeşkiyan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Şahbaz Şerif bu telefon görüşmesinde sıcak selamlarını İslam Devrimi Lideri’ne ileterek, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılmasından dolayı kendisini ve İran halkını tebrik etti.

İran ve Pakistan’ın iki komşu ülke olarak dini, tarihi, kültürel ve geleneksel ortaklıklara sahip olduğunu belirten Şerif, Pezeşkiyan için yeni görevinde başarılar diledi.

Şahbaz Şerif, “Pakistan ticari, enerji ve bölge güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda ilişkileri geliştirmek için İran’ın yeni hükümetiyle işbirliğini artırmaktan yanadır” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, Pakistan Başbakanı’na tebriklerinden dolayı teşekkür ederek, iki millet arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesinde yana olduğunu vurguladı.

News ID 1918399

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