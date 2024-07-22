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22 Tem 2024 10:02

Rusya hava sahasında 75 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya hava sahasında 75 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin 5 bölgesi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 75 insansız hava aracını (İHA) engellediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Bu girişimin engellendiği kaydedilirken görev başındaki hava savunma sistemleri Rostov bölgesinde 47, Krasnodar bölgesinde 8, Belgorod, Voronej ve Smolensk bölgelerinde birer ve Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 17 İHA imha etti.

5 İHA da sabah saatlerinde Astrahan bölgesinde imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saat 7 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Astrahan bölgesindeki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.

Görev başındaki hava savunma güçlerinin Astrahan bölgesinin hava sahasında 5 Ukrayna İHA’sını imha ettiği belirtildi.

Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

News ID 1918693

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