İran-Rusya kapsamlı işbirliği anlaşması yakında imzalanacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya-İran kapsamlı işbirliği anlaşmasının hazırlıklarının tamamladığını açıkladı.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'a göre; Rudenko, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Rusya ile İran arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasının hazırlık çalışmalarının geçici olarak askıya alındığına dair iddiayı yalanlamıştı. Bakıri, İran ile Rusya arasındaki kapsamlı işbirliği belgesinin sonuçlandırılmasında herhangi bir kesinti yaşanmadı. Süreç normal şekilde devam ediyor." demişti.

Anlaşmanın şu anda uzman incelemesinde olduğunu aktaran Bakıri, "Belgeye son şeklini vermek için başka bir uzman toplantısı yapılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.