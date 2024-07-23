Belçikalı gençlerden Ayetullah Hamanei’ye teşekkür

Bir grup Belçikalı genç, ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin'e destek veren öğrencilere hitaben mektup yazan İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei için teşekkür mektubu gönderdi.

Mektupta, ''Adalet ve hakikat arayışı tavsiyenizden ve aynı zamanda Filistin davasına ve tüm dünyadaki mazlum insanlara olan sarsılmaz bağlılığınızdan derinden etkilendik.’’ denildi.

Söz konusu mektupta, ''Karşı karşıya olduğumuz zorlukların çözümünde karşılıklı anlayış, adalet ve dayanışma yönündeki büyük çabalarınız oldukça önemlidir. Belçikalı gençler olarak İslam’la ilgili anlayışımızı derinleştirmeye kararlıyız.’’ ifadelerine yer verildi.

Avrupalı ve Amerikalı üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek hareketinin, Batı gençliğinin dünyadaki adaletsizliklere karşı farkındalığını gösterdiği kaydedilen mektupta, ''Diyalog ruhuyla yapıcı ve verimli işbirliğinin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.’’ ifadesi kullanıldı.