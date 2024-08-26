Esad: Türkiye Suriye'nin topraklarından çekilmeli

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Türkiye ile olan ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Esad, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla Rusya, İran ve Irak gibi ülkelerin de katılımıyla çeşitli girişimlerin değerlendirildiğini belirtti.

Esad, Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut durumun her iki tarafa da zarar verdiğini ifade ederek, "İlerleme kaydedilmedikçe, sadece Suriye'de değil, Türkiye'de de zarar artıyordu," dedi.

Esad, Suriye'nin komşu ülkelerle olan ilişkilerinde çatışmayan ilkeler ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini kaydederek, egemenlik ve uluslararası hukuk ilkelerinin, ilişkileri onarmak isteyen tüm taraflar için temel olduğunu belirtti ve terörle mücadelenin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyledi.

Esad, Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulabilmesi için, bu ilişkilerin bozulmasına neden olan unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirerek, "Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz," dedi.

Sorunların gerçek nedenleri görülmeden çözümün mümkün olmadığını savunan Esad, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi ve teröre verdiği desteği sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Müzakerelerin başarılı olabilmesi için güvenilir bir referans noktası gerektiğini vurgulayan Esad, önceki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının nedenlerinden birinin bu referans eksikliği olduğunu belirtti. Suriye'nin şu anda temeller ve ilkeler aşamasında olduğunu söyleyen Esad, Türk yetkililerin açıklamalarını 'asılsız' olarak nitelendirdi ve egemenlik konusunun kriterleri olduğunu belirtti.