Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan Suriye’deki gerilim hakkında, “Suriye’deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini, oradaki istikrarsızlığın başta terör örgütleri olmak üzere ve tabii İsrail’in uyguladığı devlet terörünü ortaya koyacağız. Bugüne kadar bunu çok defa söyledik ama özellikle batılı devletler anlamamakta ısrar ediyor. Biz de bunu söylemekte ısrar edeceğiz. Bunu özellikle BM’deki konuşmamda ifade edeceğim” dedi.

Erdoğan, “Bu gerginliğin sona ermesi, Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar Şam yönetimini, muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığın sağladığını görüyoruz” diyen Erdoğan,” Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum” ifadelerinde bulundu.