İran'dan İsrail'in Paris Olimpiyatları iddiasına yanıt

Siyonist İsrail'in Paris Olimpiyatları'la ilgili Tahran'a yönelttiği suçlamalara İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'den yanıt geldi.

Kenani, ''Çocuk katili İsrail rejimi bakanının (Yisrael Katz) Paris Olimpiyatları'yla ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelttiği suçlamalar ve nefret söylemi, dünya kamuoyununun dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya yönelik yapılan sonuçsuz bir girişimdir ve Gazze’de işlenen sivil katiamlar nedeniyle İsrail rejimine duyulan küresel öfkeyi inkar etme çabasıdır.'' dedi.

''Bu tür suçlamalar, barış ve dostluğa dayalı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tüzüğü’ne aykırıdır ve Siyonist İsrail’in uluslararası norm ve değerlere uymadığının bir başka örneğidir.’’ diyen Kenani, son 10 ayda on binlerce Filistinliyi katleden bir rejimin bu tür iddialarda bulunmasının ''çok gülünç’’ olduğunu söyledi.

Kenani, İran spor kafilesinin de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacağını belirterek, dünyanın en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Fransa’ya başarılar diledi.

