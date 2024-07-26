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27 Tem 2024 00:32

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreni gerçekleşti

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreni gerçekleşti

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi.

Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile çok sayıda devlet adamı açılış törenine katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi.

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında kent merkezinde yapıldı.

Açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Oyunlarda, İran'ı temsil edecek milli sporcular da ellerinde İran bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı.

News ID 1918798

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