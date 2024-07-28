Pezeşkiyan’ın görevi devralma töreni düzenlendi

İran’da düzenlenen 14. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni kazanan Mesut Pezeşkiyan, bugün cumhurbaşkanlığı görevini resmen devralıyor.

Bu tören, KHAMENEI.IR sitesi ile ulusal ve uluslararası radyo ve televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

Üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen bu törende, Anayasa'nın 110. maddesinin 9. fıkrasına dayanılarak cumhurbaşkanlı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ın mazbatası İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından verilecektir.

Derim Lideri törende konuştu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Dış politika alanında önceliklerimizden biri komşularımızdır" dedi.

Devrim Lideri'nin tüm konuşmalarını buradan takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşuyor

Pezeşkiyan, İran milletine seçimlere katılarak yeni cumhurbaşkanını seçmeleri nedeniyle teşekkür ederek, “Bana ya da rakip adaylara oy verenler ya da endişelerini belirtmek ve eleştiri amacıyla seçim alanına girmeyenler devletten, benden ve müstakbel hükümetten değişim bekliyordu ve buna yanıt pratikte bugün başlıyor.” dedi.

Pezeşkiyan'ın konuşmalarını buradan takip edebilirsiniz.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı

İran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni kazanan Mesut Pezeşkiyan mazbatasını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’den aldı.

Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi okundu

Mesut Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Devrim Lideri Ofisi Başkanı Ayetullah Gülpayegani tarafından okundu.