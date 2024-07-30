Ehlibeyt meddahı Mehdi Resuli Iğdır'da

Kevser Kültür Merkezi ve Ehlibeyt Gençlik Derneği'nin daveti ile Türkiye'ye gelen Türk dünyasının sevilen meddahı Mehdi Resuli, İstanbul Bağcılar'daki Kerbela Matemi merasiminin ardından Iğdır'a gitti.

Kente gelişinde büyük bir kalabalığın havaalanında karşıladığı Mehdi Resuli, Belediye Meydanı'nda düzenlenen Muharrem Matem Merasimi'ne katıldı. Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği'nin düzenlediği merasim, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Onursal Başkanı Veli Beder, kısa bir konuşma yaparak Kerbela ve Hz. Hüseyin'in kıyamını anlattı.

Ardından kürsüye dünyaca ünlü, Türk dünyasının sevilen Ehlibeyt Meddahı Mehdi Resuli çıktı. Iğdır halkı Mehdi Resuli'yi sloganlarla karşıladı. Resuli önce Kerbela mersiyesi okudu. Resuli'nin mersiye okuduğu sırada vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Mersiyenin ardından Iğdır halkı Mehdi Resuli'nin okuduğu sinezenlerle sine vurdu. Belediye Meydanı'nda düzenlenen merasime binlerce Iğdırlı katıldı. Resuli, bir saatten uzun süre kürsüde kaldı.

Iğdır halkı, programın ardından da Mehdi Resuli'nin konakladığı otelin önünde toplandı. Iğdırlılar Resuli'ye sevgilerini gösterdi. Resuli de kendisine yönelik sevgiyi karşılıksız bırakmadı, vatandaşların birçoğuyla fotoğraf çektirdi.

Mehdi Resuli'nin Iğdır'da katıldığı matem merasimi On4 ekranlarında da canlı yayınlandı. Resuli bugün de Kars'ta düzenlenecek Muharrem Matem merasimine katılacak.

Kaynak: Kanal On4