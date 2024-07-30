Devrim Lideri Paşinyan'ı kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de hazır bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üst düzey bir heyetin başında İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran'a geldi.
Pezeşkiyan’ın yemin töreni bugün (30 Temmuz) yerel saatle 16:00’da İslami Şura Meclisi’nde yapılacaktır.
Leyla Ferahani
yorumunuz