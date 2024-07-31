İslam Devrimi Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşte Heniyye'nin şehadeti ile ilgili son dakika gelişmeler...

Yemen'de milli yas ilan edildi

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Maşat Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı saldırı sonucu şehit düşmesi dolayısıyla Yemen'de 3 gün milli yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya ineceğini açıkladı.

Katar, Heniyye suikastını şiddetle kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını şiddetle kınadı.



Yapılan açıklamada Heniyye'ye düzenlenen suikastın ve Siyonist rejimin Gazze'deki sivilleri hedef alan suç eylemlerinin bölgeyi tam bir kaosa sürükleyebileceği aktarıldı.

Pezeşkiyan'dan "Heniyye" suikastına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye Tahran'da düzenlenen alçak suikasta tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan paylaşıumında, "Bugün İran direniş yolunun gururlu yoldaşı, Filistin direnişinin cesur lideri ve Kudüs şehidi Hacı İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor" ifadesini kullandı.

İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden daha güçlü olacağını ve mazlumların direniş ve savunma yolunun her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir” ifadelerinde bulundu.

Heniyye’ye yönelik suikast tüm kırmızı çizgileri aşmak demektir

Hamas Hareketinin Sözcüsü Cihad Taha Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen saldırı sonucu şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Heniyye’ye yönelik suikast tüm kırmızı çizgileri aşmak demektir” dedi

Cihad Taha’nın yaptığı açıklamada, “Bu suç, İsrail'in diğer ülkelerin egemenlik ve istikrarını ihlal etme konusundaki ısrarını göstermekte. Bu suç Filistin halkının veya Hamas hareketinin iradesini bozmayacak. Özellikle bu, liderlere yönelik ilk suikast değil ve bu yolu devam edecek diğer lider var” ifadelerine yer verildi.

Heniyye’nin oğlu: Direniş suikastlerle bitmez

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin oğlu Abdüsselam, babasının şehadetinin ardından bir mesaj yayınlandı.

Abdüsselam, yayınladığı mesajda "Babam istediğini aldı. Direniş suikastlerle bitmez ve Hamas direnmeye devam edecek." dedi.

Mahmud Abbas'tan "Heniyye" suikastina kınama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Heniyye’nin şehadetine Rusya’dan tepki geldi

Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen saldırı sonmucu şehit düşmesine tepki gösterdi.

Konstantin Kosaçev konuya ilişkin olarak, “Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) üst düzey liderlerine yönelik suikast, dünyadaki İsrail karşıtı hareketin saflarının sağlamlaşmasına ve birleşmesine yol açacaktır” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastte şehit düşmesini kabul edilemez olarak niteledi.

Filistin haber ajansı Şehap’ta yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni için Tahran’a giden İsmail Heniyye’nin şehit düştüğü belirtildi.

Heniyye’nin gelini: İsmail Heniyye büyük bir komutan ve kahramandı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin gelini, yayınladığı bir video mesajda Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Heniyye’nin şehadeti nedceniyle başsağlığı diledi.

Mesajda, "İlahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir kişinin şehadeti dolayısıyla başsağlığı diliyoruz. O, bizim için baba gibiydi, gözümüzün nuruydu. Heniyye, cennetteki diğer mücahitlere katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı. Allah'ın rızası dışında hiçbir şey söyleyemeyiz. Allah bu musibette sabır göstermemizi nasip etsin. Bu dünya fanidir ve Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda ey ümmetin lideri.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Heniyye'ye yönelik suikasti lanetledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da terör edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu kabinesinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

Heniyye’nin şehadetine Yemen Ensarullah Hareketi’nden tepki

Yemen Ensarullah Hareketi bir açıklama yaparak, Hamas Siyasi Büro Başkanı kardeşi ve komutanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın terör suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu duyurdu.

Filistin haber ajansı Şehap’ta yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni için Tahran’a gelen İsmail Heniyye’nin şehit düştüğü belirtildi.

İran’dan Heniyye’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin şehadetinden dolayı büyük Filistin milletine, Hamas Hareketine, tüm Filistin direniş gruplarına ve Filistin davasını savunan tüm direniş hareketlerine, milletlere ve ülkelere başsağlığı diledi.

Kenani, bu olayın boyutları ve detaylarına ilişkin İran’ın ilgili kurumları tarafından soruşturma yapıldığını belirterek, “Şüphesiz, ömrünü onurlu bir mücadeleyle, Kudüs’ün kurtuluşu ve mazlum Filistin milletinin Siyonistlerin pençesinden kurtuluşu yolunda geçiren yorulmak bilmeyen bu şehidin kanı yerde kalmayacak” ifadelerinde bulundu.

Kenani, “Kardeşimiz Heniyye’nin Tahran'daki şehadeti, direnişi ve İran İslam Cumhuriyeti ile aziz Filistin arasındaki derin ve kopmaz bağı güçlendirecektir” ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi’nden Heniyye’nin şehadetine tepki

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi yhaptığı açıklamada, “Hamas büyük bir hareket ve herhangi bir boşluğu doğrudan dolduracaktır. Heniyye çocukluğundan beri şehadet peşindeydi” dedi.

Muhammed el-Hindi, “Düşman, liderlere suikast düzenleyerek direnişi yenebileceğini sanıyorsa tamamen yanılıyor” ifadesini kullandı.

Hamas, Heniyye’nin şehadetini doğruladı

Filistin haber ajansı Şehap’ta yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni için Tahran’a giden İsmail Heniyye’nin şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastın yanıtsız kalmayacağı vurgulandı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düştü.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da şehit düştüğü aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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