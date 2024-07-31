Heniyye’nin şehadetine Rusya’dan tepki geldi

Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen saldırı sonmucu şehit düşmesine tepki gösterdi.

Konstantin Kosaçev konuya ilişkin olarak, “Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) üst düzey liderlerine yönelik suikast, dünyadaki İsrail karşıtı hareketin saflarının sağlamlaşmasına ve birleşmesine yol açacaktır” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastte şehit düşmesini kabul edilemez olarak niteledi.

Filistin haber ajansı Şehap’ta yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni için Tahran’a giden İsmail Heniyye’nin şehit düştüğü belirtildi.

Leyla Ferahani