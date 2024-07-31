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31 Tem 2024 09:45

Heniyye’nin gelini: İsmail Heniyye büyük bir komutan ve kahramandı

Heniyye’nin gelini: İsmail Heniyye büyük bir komutan ve kahramandı

İsmail Heniyye’nin gelini yayınladığı bir mesajda, “İlahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir kişinin şehadeti dolayısıyla başsağlığı diliyoruz. O bizim için baba gibiydi, gözümüzün nuruydu." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin gelini, yayınladığı bir video mesajda Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Heniyye’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı diledi.

Mesajda, "İlahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir kişinin şehadeti dolayısıyla başsağlığı diliyoruz. O, bizim için baba gibiydi, gözümüzün nuruydu. Heniyye, cennetteki diğer mücahitlere katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı. Allah'ın rızası dışında hiçbir şey söyleyemeyiz. Allah bu musibette sabır göstermemizi nasip etsin. Bu dünya fanidir ve Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda ey ümmetin lideri.” ifadelerine yer verildi.

News ID 1918942

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