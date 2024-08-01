Nasrullah'tan Heniyye suikastı ile ilgili ilk açıklama

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit Fuad Şükür'ü anma töreninde konuştu.

Nasrullah, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta tepki göstererek, ''Öncelikle İsmail Heniyye'nin şehadeti nedeniyle Hamas ve Kassam Tugaylarındaki kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. İslami Direniş Hareketi liderleri de hareketin diğer üyeleri gibi şehit oluyor. Hamas ile daima dayanışma içindeyiz ve birlikte nihai zafere ulaşacağız.'' dedi.

Siyonistlere seslenen Nasrullah, "Hangi kırmızı çizgileri aştığınızı bilmiyorsunuz. Tahran'da Heniyye'ye suikast yapacağınızı ve İran'ın sessiz kalacağını mı sanıyorsunuz? Bu milletin öfkesini, intikamını bekleyeceksiniz.'' ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail’in Beyrut saldırısı

Siyonist İsrail’in Beyrut saldırısına ilişkin Nasrullah şunları kaydetti:

''Beyrut'un Dahiye bölgesinde sivillerin yaşadğı bir binaya yönelik saldırıda 7 kişi şehit oldu. Bu saldırıda şehit olanların arasında Fuad Şükür ve bir İran vatandaşı vardı. Ayrıca kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu onlarca yaralı da vardı.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yaşanan olay sadece bir suikast eylemi değil, korkunç bir saldırıydı.

Bu saldırıda sivil binalar hedef alındı. Siyonist düşman, bu saldırının birkaç gün öncesinden itibaren misilleme yapılacağını iddia ediyordu. Bunu misillem olarak değerlendirmiyoruz.

Olup bitenler bölgemize karşı yürütülen Siyonist-Amerikan savaşının bir parçasıdır. Siyonist İsrail, şehidimizin (Fuad Şükür) Mecdel Şems çocuklarının katili olduğunu iddia ederek en büyük yalanı söylüyor.

Mecdel Şems'e yapılan saldırının amacı, Dürziler ile Golan Şiileri arasında fitne yaratmaktır; Biz ise Mecdal Şems olayıyla ilgili iddiaları şiddetle reddettik ve bir hata yaparsak bunun sorunluluğunu üstlenecek cesaretimiz var.''

Hizbullah lideri Nasrullah, Fuad Şükür suikastına kesinlikle yanıt verileceğini belirterek, ''Direniş Ekseni yıllardır düşmanla öfke ama mantıkla mücadele ediyor. Düşman, tepkimizin hangi taraftan geleceğini tahmin edemez. Gerçek ve hesaplanmış bir cevap veriliecek. Bunu savaş alanı ve koşullar belirler.'' diye konuştu.