İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri Cidde'de

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı’na Katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Cidde'de İran'ın Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti, İran'ın Cidde Başkonsolosu Hasan Zernagari ve Suudi Arabistan yetkilileri tarafından karşılandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetler, bu rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlediği suikastın boyutları ve İran'ın egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin siyonist rejim tarafından ihlal edilmesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısının ana gündeminde yer alacak.