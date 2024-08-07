Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı’na Katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi.

Bakıri bu görüşmede İran ile İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi umudunu dile getirdi.

Siyonist rejimin şehit İsmail Heniyye'yi hedef alan çirkin suçuna değinen Bakıri, bu suçu sadece İran'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin ihlali olarak değil, aynı zamanda uluslararası yasa ve düzenlemelerin de ihlali olarak nitelendirerek, “Siyonistler, Gazze'deki güvensizlik ve istikrarsızlık çemberini tüm bölgeye yaymaya çalıştıklarını, sinsi emellerine ulaşmak için tüm bölgeyi ateşe vermeye hazır olduklarını gösterdiler” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu çirkin suçu kınama konusundaki açık ve acil tutumunu takdir eden Bakıri, “İslam ülkeleri Siyonist rejimin terör eylemini kınama konusunda tutarlı ve koordineli bir tutum sergilerken ABD ve bazı Avrupa ülkeleri İsrail'e destek yaklaşımlarını sürdürdü. Bu, bu ülkelerin bölgede barış ve istikrarı görmek istemediklerini ve güvensizliği sürdürmeye çalıştıklarını gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın temel nedeni olan İsrail'le baş edebilmek için İslam ülkelerinin birleşmesi ve yakınlaşması gerektiğini vurgulayan Bakıri, “İslam ülkelerinin bu saldırganlığa hukuki ve uygun bir karşılık vererek İran'ın doğal ve meşru hakkını desteklemeleri beklenmektedir. Çünkü İran'ın eylemi sadece kendi egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunmak değil, aynı zamanda tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini savunmaktır” ifadesini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ise, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadetinden dolayı başsağlığı dileyerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği, İran'la işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.