  1. Türkiye
10 Ağu 2024 19:23

Türkiye: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi

Türkiye: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında soykırımcı İsrail’i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret edildi:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

News ID 1919211

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