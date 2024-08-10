Türkiye: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" açıklamasını yaptı.