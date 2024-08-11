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11 Ağu 2024 10:33

Türkiye'nin 2 ilinde yangınlara müdahale sürüyor

Türkiye'nin 2 ilinde yangınlara müdahale sürüyor

Manisa'nın Salihli ve Elazığ'ın Keban ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

News ID 1919224

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