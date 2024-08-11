Uluslararası toplum Siyonist rejimi yargılamaktan aciz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Siyonist rejim'in Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırısına tepki gösterdi.

Galibaf paylaşımında, “İşgal altındaki topraklardaki Siyonist rejim, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırarak, 100'den fazla çocuk ve masum insanı katletmekle birlikte insani değerlerle ve Filistinlilere yönelik acımasız soykırımla alay etmeye çalıştığını bir kez daha kanıtladı. Bu suçu şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Galibaf ayrıca, “Uluslararası toplum Siyonist rejimi yargılamaktan acizdir ve başta ABD olmak üzere Batılı hükümetlerin desteği bu suç çetesini soykırımını sürdürmeye teşvik etmektedir. Siyonist rejim yalnızca güç dilinden anlıyor ve Müslüman hükümetler, Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurmalılar” ifadelerinde bulundu.