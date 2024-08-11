Şehit Heniyye'nin intikamını almak dini ve milli görevimizdir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf meclisin bugünkü açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin işlediği cinayetlere değinerek, "Cani Siyonist rejimin suçları sınır tanımıyor. Bu şerefsiz rejim, Filistinli mültecilerin sığındığı yeri bombalayarak insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu ve güç dili dışında hiçbir dil anlamadığını bir kez daha kanıtladı" dedi.

Galibaf, "Siyonist rejimin işlediği son suçlar insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarıdır ve İran İslam Cumhuriyeti bunları şiddetle kınıyor. Müslüman hükümetler birleşerek, Siyonist rejimin soykırım makinesini durdurmalıdır" ifadelerinde bulundu.

"İran'da şehit olan Şehit Heniyye'nin intikamını almayı milli ve dini görevimiz olarak görüyoruz" diyen Galibaf, "Siyonist rejim İran halkından ağır cezalar almayı beklemelidir" ifadesini kullandı.