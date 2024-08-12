Azerbaycan Cumhuriyeti, bu ülkede yabancı güçlerin varlığını yalanladı

APA'nın haberine göre, son zamanlarda bazı medya kaynakları, güvenilirliği şüphe doğuran kaynaklara dayanarak Azerbaycan hakkında gerçeği yansıtmayan ve yerel ile uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bilgiler yaymaktadır.

Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Medyanın Gelişimi Ajansı bir açıklama yapmtı.

Açıklamada, dezenformasyonun etkisi altında olan "Iran International" televizyon kanalı, "The Telegraph" yayını ve "Kan" ajansı Azerbaycan hakkında uluslararası gazetecilik standartlarıyla örtüşmeyen bilgi manipülasyonları yaparak, güya İsrail'in kendi askerlerine Azerbaycan'da kalmayı yasakladığına dair dezenformasyon yaydığı belirtilmiştir.

"Belirtmek isteriz ki, Azerbaycan topraklarında herhangi bir yabancı devletin askeri varlığı mevcut değildir ve bu konuyla ilgili yanlış bilgilere dayalı bilgi manipülasyonlarını şiddetle kınıyoruz. Aynı zamanda, bir kez daha vurgulamak isteriz ki, hangi ülkede faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak, medya, bilgi paylaşırken herkes tarafından kabul edilen gazeteciliğin ortak etik ilkelerine uymalıdır.

Bu tür klasik dezenformasyon örneği olan materyallerin sosyal medya segmentine yayılmasının ardından bazı yerel medya kuruluşlarımız tarafından tekrar tekrar yayımlanmasını kabul edilemez buluyoruz.

Toplumu yalnız resmi kaynaklardan alınan bilgilere inanmak, gazetecileri ve kamuoyunu bu tür durumlara karşı her zaman prensip sahibi olmaya ve sahte ile yanlış bilgi temelli kampanyaların arttığı bir ortamda dikkatli olmaya çağırıyoruz," denildi.