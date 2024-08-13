Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş sinyali

TRT Haber'de yer alan habere göre, Bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin Eylül ayındaki tüzük kurultayını genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddiaları soruldu. Kılıçdaroğlu, iddiaları reddetmedi, kapıyı yine aralık bıraktı.

Daha önce de benzer bir açıklama yapan ve delege vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

Delegeler derse ki gelmen lazım arkadaş. Yani, onlar görev verirse ben ne yapacağım. Bu partinin delegeleri, ne gereği varsa onları yaparlar.

Ben parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım gibi düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler istediği için parti istediği için ben genel başkan oldum. Ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.Onlar görev verirse ben yoksa ben ne yapacağım. Eğer yeniden tüzükte kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse, o zaman, en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz.